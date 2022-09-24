Kahramanmaraş’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, bugün ilk toplantıyı bölgede görev yapan gazetecilerle yaptı.

Mado Saray’ında düzenlenen toplantıya, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti MKYK Üyesi Türk İslam Karakoç, Cüneyt Yüksel, Şamil Tayyar, Genel Merkez İl Koordinatörü Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, teşkilat başkanları, partililer ve basın mensupları katıldı.

“AK Parti özel bir hareketin adı”

Burada açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “AK Parti kuruluğu 2001 yılından beri Türkiye siyasetinin tabir yerindeyse bütün genetik kodlarını değiştirmiş, bunu manada siyasete, ekonomiye, büyümeye, istihdama, ihracata, bilhassa her türlü ülke yararına olabilecek alanlara evirmeyi başarmış özel bir hareketin adı. 14 Ağustos 2001’de kurulan partimizin 21 yılını geride bıraktık. 2001 yılında bu ülke büyük bir ekonomik çöküş yaşamış, başbakanlığının önünde yazar kasasını fırlatan bir esnaf, öbür taraftan Türkiye’nin önemli bir iş insanı bugün aramızda olmayan rahmetli Sakıp ağa, ‘Ben servetimin yarısını kaybettim’ demişti. Bu zor şartlarda siyaset sahnesine çıkan AK Parti bu manada 20 yıldır bir iktidar olarak çok başarılı hizmetlere, belki de hiç kimsenin aklına gelmeyecek hizmetlere adım atmış, bu hizmetleri biber birer vatandaşlarımıza sunmuştur. Bugün AK Parti’nin inşa ettiği muhteşem bir bina var ve bu bina her geçen gün daha nitelikli, daha konforlu, daha güzel insanların mutluluğunu ve refahını geliştiren bir bina” dedi.

“Üreticimiz, sen rahat ol, sen sözleşmeli olarak üretimi yap, paranı al”

Üreticilere Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) E-Devlet ve mobil uygulama üzerinden anlık hizmet vereceklerini kaydeden Bakan Kirişçi, “Şuanda Türkiye’de hangi parselde, neredeyse parsel düzeyinde bunu Kahramanmaraş’ta bir çiftçiye sorsanız işte bu Erkenez Çay’ının etrafında ne yetişir derseniz size söylerler, bunu bilirler. Narlı’da ne yetiştir derseniz bilirler, Elbistan ovasında ne yetiştirilir serseniz onu bilirler. Şimdi bu kadar bilinen bir şeyi, gelişi güzel bir üretime açmak doğru değil. Peki, ne yapacağız biz? 1 Ekim itibariyle bu Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) E-Devlet’e geçiyor. E-Devlet üzerinden yapılacak, çiftçimiz asla gidip te il, ilçe müdürlüklerimizi ziyaret etmeyecek. Böyle modern bir uygulamaya geçeceğiz. Bunun dün yönetmeliği yayınlandı resmi gazetede. İnşallah 1 Ekim’den itibaren bu gerçekleşmiş olacak. Diğer ise, esas yönlendirmeyi nasıl yapacağız? Çiftçilerimizin kullanımı için bir mobil uygulama üzerinden üretim planı oluşturulacak. Kota sistemini getiriyoruz. Kotası dolan ürüne uygulama izin vermeyecek. Bundan dolayı bu sistemi E-Devlet’e taşıdık. Bunun bir sonraki aşaması da dediğim gibi, mobil uygulama üzerinden bir yönlendirme olacak. Bir sene domates para edecek, ertesi yıl çiftçi perişan olacak vesaire. Şuanda sözleşmeli üretim modelini gündeme getiriyoruz. Bunun en iyi uygulandığı üretim şeker pancarında malumunuz. Şeker pancarındaki bu sistemi onu da geliştirerek, yeni bir takım ilaveler yaparak özellikle üreticiyi koruyacak bir takım mevzuat düzenlemelerini yaparak, burada da üreticimize, ‘Sen rahat ol, sen sözleşmeli olarak üretimi yap, paranı al’ en ufak bir aksaklık eksilik olursa devlet olarak biz müdahiliz” diye konuştu.