Gıda ve tarım alanında verilen destekler çiftçilerin yüzünü güldürdü. Son yirmi yılda Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü gibi teşkilatlar aracılığıyla çiftçilere destek ve teşvik yağdı.

Sürdürülebilir bir gıda zincirinin anahtarı, tarım ve hayvancılığın güçlü ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden geçiyor. Bu nedenle çiftçilere verilen destekler de milli politikalar içinde önemli bir yer tutuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, bünyesinde bulunan teşkilatlar aracılığıyla çiftçilere destek yağdırdı. Tarımsal sulamanın modernleşmesinden, elektrik kullanımına, gübreden damızlığa kadar onlarca kalemde verilen desteğin miktarı milyarları buldu.

Sulama Elektriğine Destek

Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü vasıtasıyla tarımsal sulamada kullanılan elektriğin desteklenmesi amacıyla, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt illerinde 2022 yılında çiftçilere 2 milyon 736 bin 319 lira destek ödemesi yapıldı. Çiftçilere ait 149 bin 757 fatura ödendi. 2006-2023 arasında kırsal kalkınmanın desteklenmesi programı kapsamında 16 bin 362 projeye ve devam eden projelere 4,6 milyar lira hibe desteği verildi. Ayrıca 285 bin 410 makine ekipman desteği için 1,45 milyar lira olmak üzere toplam 6 milyar TL hibe yapıldı.

‘Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi’ kapsamında 2020-2022 döneminde bin 121 proje sahibine 110 milyon lira hibe ödemesi yapıldı. Lisanslı depoculuğu desteklemek için 2014-2021 arasında 131 lisanslı depoya 320 milyon lira kira desteği verildi. Toplam lisanslı depoculuk desteği ise 495,5 milyon lirayı aştı.