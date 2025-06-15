Kahramanmaraş’ta, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in danışmanı Nuri Kayabaşı ile Betül Dikici’nin düğün töreni yoğun katılımla gerçekleşti. Genç çiftin nikâhı, yakınlarının ve davetlilerin katılımıyla samimi bir atmosferde kıyıldı.

Siyaset ve bürokrasi dünyasından birçok ismi bir araya getiren tören, renkli ve duygu dolu anlara sahne oldu. Genç çiftin ilk dansı, davetliler tarafından uzun süre alkışlandı ve gecenin en özel anlarından biri oldu.

Çiftin nikâhını, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel kıyarken, Başkan Görgel’in bu anlamlı törende bizzat yer alması, danışmanı Nuri Kayabaşı’na verilen kurumsal desteğin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Başkan Görgel, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyerek tebriklerini iletti. Çiftin aileleri ve davetliler de gece boyunca mutluluğa adım atan genç çiftin sevincini paylaştı.

Yeni evli çifte bir ömür boyu huzur ve mutluluklar diliyoruz.