Kastamonu’nun Cide ilçesinde Yıldızalan köyünde bir evde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Kısa süre sonra evden çıkan dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine ve ambulans ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı ve çıkan yangını söndürdü.

Yangında hayatını kaybetti

Yangının çıktığı evde, dumandan etkilenen Zekiye Y. dumanlarına arasında hareketsiz bir şekilde bulundu.

Ekiplerin olay yerinde yapmış olduğu müdahalenin ardından Zekiye Y.nin çıkan yangın sonucu dumandan etkilendiği ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

İHA'dan edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri yaşanan talihsiz olayla ilgili inceleme başlattı.