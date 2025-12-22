İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da 7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. isimli şüphelinin JASAT tarafından yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, bu yılın ilk 11 ayında hakkında hapis kararı bulunan 188 bin şüpheliyi, son 2,5 yılda ise 436 bin şüpheliyi yakaladıklarını ve adalete teslim ettiklerini söyledi. Ali Yerlikaya;