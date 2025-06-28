Kahramanmaraş’ın Derepazarı’nda faaliyet gösterecek olan Cıngıllıoğlu Ticaret, düzenlenen törenle açıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen açılışa siyaset, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından önemli isimler katıldı.

Açılış törenine DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, çeşitli oda ve dernek başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve ardından kurdele kesimi ile resmi açılış gerçekleştirildi.

Yeni işletmenin bölge ekonomisine katkı sunması temenni edilirken, katılımcılar işyeri sahiplerine hayırlı olsun dileklerini iletti.