TÜİK verilerine göre, 2025 Mayıs ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro endeksi yıllık yüzde 41,5, aylık yüzde 5,7 artarken, inşaat sektörü yüzde 58 ile en yüksek artışı gösterdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro endeksi (2021=100), bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,5 artış gösterirken, aylık bazda ise ciro endeksi yüzde 5,7 yükseldi.

Sektörel bazda yıllık artışlar incelendiğinde, inşaat sektörü ciro endeksi yüzde 58,0 ile en yüksek artışı kaydederken, ticaret ciro endeksi yüzde 45,4, hizmet ciro endeksi yüzde 45,2 ve sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 29,2 artış gösterdi.

Bu arada aylık verilere bakıldığında ise inşaat ciro endeksi yüzde 15,1 ile yine lider konumda yer aldı.

Sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,8, ticaret ciro endeksi yüzde 4,9 ve hizmet ciro endeksi yüzde 4,0 artışla Mayıs ayını kapattı.