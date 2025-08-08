Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in seçim vaatleri arasında yer alan önemli projelerden biri daha hayata geçiyor. Şehrin kültürel ve eğitsel altyapısını güçlendirmek amacıyla tasarlanan Çocuk Kütüphanesi ve Sanat Merkezinin yapım süreci resmen başladı.

Geçtiğimiz aylarda ihale süreci tamamlanan projenin inşası, Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesi’nde hızla devam ediyor. 59 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen merkezde, şu an zemin hazırlıkları ve istinat duvarı çalışmaları yürütülüyor.

Toplam 1.000 metrekarelik alan üzerine iki katlı olarak inşa edilen merkez, sadece klasik bir kütüphane olmanın ötesinde; çocukların bilgiyle, sanatla ve rehberlikle buluşacağı çok yönlü bir yaşam alanı olarak planlandı.

Merkezde; sanatsal ve eğitsel atölyeler, bireysel eğitim ve rehberlik odaları, geniş fuaye alanları ve çocuklara özel tasarlanmış yenilikçi bir kütüphane konsepti yer alacak. Bu yapı, çocuklara hem akademik hem de sosyal gelişimlerini destekleyecek donanımlı bir ortam sunacak.

Yeni merkezin, çocukların eğitimine doğrudan katkı sunmasının yanı sıra, ailelerin sosyal hayata daha aktif katılımını da teşvik etmesi hedefleniyor. Proje, Kahramanmaraş’ın çocuk dostu şehir vizyonunu destekleyerek kültürel dönüşüm yolunda atılmış önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.