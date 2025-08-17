Kahramanmaraş’ta 20 yıl aradan sonra ikincisi düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, çocuklar için hazırlanan özel şenliklerle her gün coşkulu ve eğlenceli anlara sahne oluyor. Minyatür Murat’ın enerjik dans gösterileri ile DJ SyroBell’in müzik şöleni, her yaştan ziyaretçiye unutulmaz anlar yaşatıyor.

Fuar kapsamında gerçekleşen Çocuk Şenliği programı, Minyatür Murat’ın dinamik danslarıyla neşeli bir atmosfer yaratırken, DJ SyroBell’in performansı genç dinleyicilerden tam not aldı. Gün boyu devam eden etkinlikler sayesinde çocuklar, eğlence ve mutluluğu doyasıya yaşıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Ağustos Fuarı, kültürel ve ticari değerlerin yanında sosyal etkinliklerle de şehrin yaşamına hareket katmaya devam ediyor. Özellikle çocuklara yönelik bu tür programlar, fuarın aileler için de vazgeçilmez bir buluşma noktası olmasını sağlıyor.