Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat etkinliklerini Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında ‘Zaman Tüneli’ adlı kukla gösterisi çocuklarla buluşturuldu. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde üç seans şeklinde gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Çocukların büyük bir ilgiyle takip ettiği gösteri, ebeveynlerden de tam not aldı. Kültür sanat etkinliklerinin çocukların sosyalleşmesine ve gelişimine önemli katkıda bulunduğunu ifade eden ebeveynler, gerçekleştirilen etkinliklerden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.