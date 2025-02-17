Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde toplumun her kesimine hitap eden etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Kültürel ve sanatsal etkinliklere büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, çocukları da unutmuyor. Bu kapsamda düzenlenen “Ormanın Hazinesi” adlı tiyatro oyunu, minik izleyicilerle buluşarak onlara eğlenceli ve öğretici anlar yaşattı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 2 seans halinde sahnelenen tiyatro oyununa çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Salonu dolduran minik seyirciler, sahnede sergilenen eğlenceli ve eğitici hikâyeyi büyük bir heyecanla takip etti. Doğanın ve çevrenin korunması gibi önemli mesajlar içeren oyun, çocukların bilinçlenmesini sağlarken aynı zamanda onlara keyifli anlar yaşattı.

Çocuklar Hem Eğlendi Hem Öğrendi

Çocukların kültürel gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen bu organizasyon, onların tiyatro sanatına olan ilgisini artırırken, sosyal becerilerini de geliştirmelerine fırsat tanıdı. Minikler, sahnedeki kahramanlarla birlikte heyecanlı bir maceraya atılırken, dostluk, doğa sevgisi ve yardımlaşma gibi değerleri öğrenme şansı yakaladı. Eğitici yönleriyle dikkat çeken “Ormanın Hazinesi” adlı oyun, izleyen çocuklara unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.

Ebeveynlerden Büyükşehir Belediyesine Teşekkür

Çocuklarının bu tür etkinliklerle vakit geçirmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten ebeveynler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Etkinliğin çocukların hayal gücünü geliştirdiğini ve sosyalleşmelerine katkı sunduğunu ifade eden aileler, bu tür kültürel etkinliklerin devam etmesini istediklerini dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise, tüm yaş gruplarına yönelik kültür sanat faaliyetlerinin durmaksızın devam edeceği belirtildi.