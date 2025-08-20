Yirmi yıl aradan sonra ikinci kez kapılarını açan Ağustos Fuarı, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Aileleriyle birlikte fuarı ziyaret eden vatandaşlar, çeşitli stantları gezerek keyifli vakit geçirdi. Yöresel ürünlerden el sanatlarına kadar birçok alanın yer aldığı fuar, renkli görüntülere sahne oldu.

Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinliğe sosyal medya fenomeni Muhammet Nur Nahya da davetli olarak katıldı. Stantları tek tek gezerek fuarı değerlendiren Nahya, “Fuar Çok güzel hazırlanmış. Vatandaşlar için düzenlenen bu tür organizasyonlar bizleri de mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim,” dedi.

Fuar alanında çocuklar için hazırlanan oyun parkurları ve etkinlik alanları, minik ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği bölümler arasında yer aldı. Çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de alışveriş yaparak ve çeşitli etkinliklere katılarak fuarın keyfini sürdü.