Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan yeşil alanlara kadar birçok alanda yatırımlarını aralıksız sürdürürken, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların taleplerine de hızla yanıt vermeye devam ediyor.

Son olarak, Türkoğlu Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan çocukların park yenileme talebi kısa sürede karşılık buldu.

Çocukların bu çağrısına kayıtsız kalmayan Başkan Görgel, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekiplerine hızla gerekli çalışmaları başlatmaları talimatını verdi.

Ekipler vakit kaybetmeden harekete geçerek Türkoğlu Cumhuriyet Mahallesi’ndeki parkı baştan sona yeniledi.

Modern oyun grupları, güvenli zemin düzenlemeleri ve estetik peyzaj çalışmalarıyla park, kısa sürede mahalle sakinlerinin ve özellikle çocukların kullanımına sunuldu.

Yenilenen parkta gönüllerince vakit geçiren çocuklar, mutluluklarını dile getirerek Başkan Fırat Görgel’e teşekkür etti.

Mahalle sakinleri de belediyenin hızlı ve etkili çözüm üretmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.