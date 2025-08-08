Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl “Ailecek Fuardayız” temasıyla düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, yirmi yıl aradan sonra ikinci kez kapılarını açarak büyük bir ilgiyle karşılandı. On binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuar, coşkulu atmosferi ve zengin etkinlik programıyla her yaştan misafire hitap etmeye devam ediyor.

Nostalji ile yeniliği bir araya getiren fuar alanında konserler, sergiler, stantlar ve çeşitli gösteriler ziyaretçilere keyifli anlar yaşatırken, özellikle lunapark alanı yoğun ilgi gördü. Çocuklar kadar yetişkinlerin de eğlendiği lunaparkta, aileler birlikte unutulmaz anlar yaşadı.

Fuarda kurulan oyun alanlarında çocuklar neşeyle koşarken, aileler de hem geçmişe yolculuk yaptı hem de günümüz eğlencesini doyasıya yaşadı.