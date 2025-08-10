Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, bu yıl da renkli etkinlikleriyle şehre neşe katıyor. Her yıl olduğu gibi yoğun ilgi gören fuar, ziyaretçilerine keyifli ve unutulmaz anlar yaşatmayı sürdürüyor.

Fuar kapsamında özellikle çocuklara yönelik hazırlanan etkinlikler büyük beğeni topluyor. Balon gösterileri, oyun alanları ve çeşitli eğlenceli aktiviteler, minik ziyaretçilere güvenli ve eğlenceli bir ortamda vakit geçirme imkânı sunuyor. Aileler, çocuklarının mutlu anlarına tanıklık etmenin memnuniyetini yaşarken, fuar alanındaki enerji ve coşku gün boyu devam ediyor.

Yetkililer, fuarın hem ailelere hem de çocuklara sosyal bir buluşma alanı sunduğunu belirterek etkinliklerin ay sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.