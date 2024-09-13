Abdullah Gürdal, caminin yalnızca bir ibadet yeri olmasının ötesine geçerek, çocuklar için keyifli bir alan oluşturmuş durumda. Caminin içine yerleştirilen oyuncaklar sayesinde çocuklar cami ortamına daha kolay adapte oluyor ve camiye daha sık gelmeye başlıyor. Bu girişim, çocukların camiyle olan bağlarını kuvvetlendiriyor ve onları manevi bir ortamda sosyalleştiriyor.

İmam Abdullah Gürdal’ın bu örnek davranışı, Kahramanmaraş’ta olduğu kadar diğer camilere de ilham verecek nitelikte.

Editör: Yunus Firdevsoğlu