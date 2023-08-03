Çin çocukların telefon kullanımına yeni kısıtlama getirmeye hazırlanıyor. Siber Uzay İdaresi'nin hazırladığı tasarı kamuoyunun görüşüne açıldı. Tasarı 16 ila 18 yaşlarındaki çocukların günde 2 saat, 16 yaşın altındakilerin ise sadece bir saat telefon kullanabilmesini öngörüyor. 8 yaş altındakiler için öngörülen süre sadece 8 dakika. Ayrıca 22:00'den sabah 06:00'ya kadar çocukların internete erişimi kapatılacak. Telefon ve uygulama üreticilerinin yeni düzenlemeler için 'Çocuk Modunu' hizmete alması gerekecek.

Tasarının gündeme gelmesiyle Çinli teknoloji şirketlerinin hisselerinde düşüşler dikkati çekti. Alibaba hisselerindeki düşüş yüzde 5'e yaklaşırken, Tencent hisseleri de hafta başından bu yana yüzde 6 değer kaybetti. Pekin çocukların internet ve oyun kullanımına yönelik kısıtlamaları 2019'da başlatmıştı. Ülkede, 18 yaş altındakiler akşam 22:00 ve sabah 08:00 saatleri arasında çevrim içi oyun oynayamıyor. Yetkililer düzenlemelerin çocukların sağlığı ve eğitimi için gerekli olduğunu savunuyor. Ancak sıkı kısıtlamalar Çinli teknoloji şirketlerinin gelirlerinde azalmalara neden oluyor.