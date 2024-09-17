Aksu Haber olarak, bu önemli konuyu gündeme taşıdık ve vatandaşlara "Çocuklarınızda ekran bağımlılığı var mı?" sorusunu yönelttik. Yaptığımız sokak röportajlarında ebeveynlerin büyük çoğunluğu, çocuklarının dijital cihazlarla fazla zaman geçirdiğini kabul etti. Birçok ebeveyn, ekran sürelerini kontrol etmeye çalıştıklarını ancak çocukların bu cihazlara karşı güçlü bir bağlılık geliştirdiğini ifade etti.

Vatandaşlar, özellikle pandemi sürecinde uzaktan eğitimle artan ekran sürelerinin çocukları dijital dünyaya daha da bağımlı hale getirdiğini vurgularken, bu sorunun çözümü için daha fazla bilinçlendirme kampanyalarının yapılması gerektiğini dile getirdi. Uzmanlar ise çocukların ekran başında geçirdiği zamanı sınırlamanın ve onların fiziksel ve sosyal aktivitelere yönlendirilmesinin, bu sorunun önüne geçmek için en etkili yol olduğunu belirtiyor.