Bazen Haftalarca Süren Ve Görme Kayıplarına Dahi Yol Açabilen Adenovirüs Enfeksiyonu Çok Hızlı Bulaşıyor Ve Özellikle Aile İçi Bireylerde Hızla Yayılıyor.

Çocuklarda Göz Enfeksiyonuna Yol Açan Adenovirüs Salgını Artış Göstermesi Sonrasında Uzmanlardan Uyarılar Geldi.

Özel Uğur Göz Hastanesi Doktorlarından Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Gökhan Yüzbaşı Hastalığın Tedavisinde Doktor Tavsiyesi Dışında İlaç Kullanılmaması Gerektiğini, Aksi Halde Korneanın Zarar Görebileceğini Vurguladı.