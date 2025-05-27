İddialara göre; İzmir’in Menemen ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen okul etkinliği sonrası meydana gelen feci olayda, dekoratif taş kemerin devrilmesi sonucu ağır yaralanan doktor çiftin her ikisi de hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklandı.

Taş Kemer Çıkışta Üzerlerine Devrildi

25 Mayıs 2025 tarihinde Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda, Ulukent Derinsu Anaokulu’nun düzenlediği kahvaltı etkinliği sonrası kahreden bir olay yaşandı. Etkinliğe katılan İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği’nde görevli Doktor Mehmet Fatih Baltacı (35) ve eşi Güler Baltacı (35), çıkış esnasında üzerlerine devrilen taş kemerin altında kaldı.

Doktor Olay Yerinde Hayatını Kaybetti, Eşi Günlerce Yaşam Mücadelesi Verdi

Ağır yaralanan çift, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktor Mehmet Fatih Baltacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Güler Baltacı ise, birkaç gün süren yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. Böylece faciaya kurban gidenlerin sayısı ikiye yükseldi.

3 Gözaltı, 1 Tutuklama

Yaşanan trajedinin ardından Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonunun işletmecileri olan anne, baba ve oğul gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden salonun işletmecisi olduğu öğrenilen İ.C. tutuklanırken, anne N.C. ve baba G.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu’na Kaldırıldı

Hayatını kaybeden Güler Baltacı’nın cenazesi, yapılan adli işlemlerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aile yakınları ve sağlık camiası, yaşanan olayın ardından büyük bir üzüntü yaşadı.