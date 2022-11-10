İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla Ankara’da Cebeci Kız Öğrenci Yurdunda gerçekleştirilen tatbikat öncesinde canlı yayına bağlanarak Sayın Bakanlara bilgiler aktaran Vali Ömer Faruk Coşkun, “İlimizde, 6552 öğrencimize ve personelimize geçtiğimiz hafta ve bu hafta temel afet eğitimlerinin verildiğini ifade ederek, tatbikat için toplandıkları Avşar Kız Öğrenci Yurdunda 2040 öğrenci ve 57 personel ile tatbikat için hazır olduklarını söyledi. İç İşleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu; Vali Ömer Faruk Çoşkun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Ahmet Sezen ve tüm görevlilere teşekkür ederek tatbikat başlangıcı anonsunu verdiler.

Saat 21:00’da başta Avşar Kız Öğrenci Yurdu olmak üzere; Afşin Yurdu, Elbistan Yurdu, Göksun Yurdu, Kahramanmaraş Yurdu, Sütçü İmam Yurtlarında tatbikat yapıldı. Avşar yurdunda ki tatbikata; Vali Ömer Faruk Coşkun’un yanı sıra Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Jandarma Komutanı Alb. Tolga Yağan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Boz, İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Ahmet Sezen, AFAD gönüllüleri, Arama Kurtarma ekipleri ve öğrencilerimiz katıldı. İl Protokolü, Yurt Personeli ve Öğrenciler önce bulundukları yerde çök kapan tutun hareketi yaparak temsili deprem anının bitmesini beklediler, akabinde güvenli bir şekilde bulundukları binayı terk ederek toplanma alanlarına intikal ettiler. GSB Avşar yurdunda tatbikat; Kahramanmaraş Valisi Sayın Ömer Faruk Coşkun’un diğer yurtlarımıza telsiz ile durum bilgisi alması ile tamamlandı.