Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Çiçek Mahallesi’nde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazada 5 kişi yaralandı.

Yaralılar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan vatandaşlar yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza Sonrası Kavga Çıktı

Kaza sonrası taraflar arasında gerginlik yaşandı. Edinilen bilgilere göre, olay yerinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddialara göre kavga hastaneye de taşındı ve taraflar burada da birbirine girdi.

Güvenlik Güçleri Müdahale Etti

Yaşanan gerginliğe güvenlik güçleri müdahale ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.