Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat etkinliklerini de vatandaşlarla buluşturmayı sürdürüyor.

Kasım Kültür Sanat Sezonu’nda tiyatrodan söyleşiye, okur - yazar buluşmasından konferansa çeşitli etkinlikler düzenleyen Büyükşehir, ara tatilin son gününde ‘Çok Şirin Patiler’ adlı müzikal tiyatro gösterisini minik izleyicilerin beğenisine sunacak.

19 Kasım Pazar günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek gösteri, saat 13.00 ve 15.00’da iki seans olarak sahnelenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kasım ayı içerisinde ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşların davetli olduğu ve Kasım Kültür Sanat Takvimi’ne https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/11/06/kasim-ayi-kultur-sanat-takvimi internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.