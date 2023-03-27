Konya'da çöp evde 1 yaşlarında kız bebek bulundu.

Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'ndeki bir evden dün sürekli ağlama sesi duyan vatandaşlar, balkondan komşularının evine girdi.

Vatandaşlar, çöp dolu evin içerisinde 1 yaşlarında bebek buldu.

Her odası çöplerle dolu evin yatak odasında Fatma G.'nin kızı Asel, yerde bitkin halde yatarken bulundu. 2 biberon su verip, minik Asel'i besleyen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Asel, ihbarla çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Asel'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O sırada yakındaki bir pansiyonda sevgilisinin yanında olduğu öne sürülen Fatma G., polis tarafından gözaltına aldı.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Fatma G. hakkında 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan soruşturma başlatıldı.

Serbest bırakılan Fatma G.'nin hastanede tedavisi devam eden kızı Asel'in yanında refakatçi olduğu öğrenildi. Asel'in tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacağı öğrenildi.

Asel'i bulan komşularından Özlem Üçel, Fatma G.'nin yaklaşık 3 yıldır teras kattaki dairede oturduğunu belirtti.

Dün ağlama sesi duymaları üzerine bina sakinleriyle birlikte teras katına çıktıklarını anlatan Üçel, şunları söyledi:

Fatma G. en üst katta oturuyor. Komşularımla iftar yemeği yediğimiz sırada çocuk ağlama sesi duymaya başladık. Üst katta oturan birkaç Afganlı var. Onlarda ses duyduğunu ve Fatma G.'nin oturduğu binayı kontrol etmemizi söyledi. Biz Fatma G.'yi telefonla aradık, açmadı. Mesaj atmayı denedik.



Sonra yine ulaşamayınca en son kendi kapısını 'haneye tecavüz' suçu sayılacağı için açmadık. Yan daireden terasa çıkıp, duvarı atlamak zorunda kaldık. Balkon kapısı açıktı. Hani içeriye girmemize bence gerek bile yoktu.



Çünkü her yer çöptü. Sonrasında biz içeriye girer girmez çocuğu gördük. Sağlık ekiplerini aradık. Bence iki haftadır öyle olduğunu söylüyor, ama iki haftalık bir mesele değil o yukarısı.'