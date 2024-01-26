İstanbul'da akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı..

Sarıyer ilçesi Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir vatandaş çöpünü bırakacağı sırada yerdeki çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bir bebek gördü.

Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bebek tedavi altına alındı

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından bebek, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çöp poşetlerinin konulduğu alanda inceleme yapan polis, bebeği bırakan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.