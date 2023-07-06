Vahşet Kayseri'de yaşandı..

2 gün önce sabah saat 07.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, konteynere çöp atmaya gelen kişiler, hareketsiz halde yatan bebek buldu.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, havluya sarılmış olan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölü bulunan bebeğin yeni doğduğu tespit edildi

Yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

550 saatlik kamera görüntüleri incelendi

Polisin, bebeğin ailesini bulmak için başlattığı çalışmada 750 hamile ve yeni doğum yapmış kişilerin kayıtları çıkarılarak sorgulandı.

Bölgede, 550 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, İ.C.'nin 15 gün önce bir markete hamile olarak geldiği, bebeğin konteynerde bulunmasından 1 gün sonra aynı markete karnında şişlik ve yanında bebek olmadan tekrar geldiğini tespit etti.

Çöp konteynerında bulunan ölü bebeğin annesi yakalandı #2

Yakalanan anne tutuklandı

Bunun üzerine İ.C., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

İ.C.'nin emniyetteki ifadesinde, 10 ay önce sosyal medyada tanıştığı bir kişiden hamile kaldığını ve evde ölü olarak doğurduğunu belirttiği bebeğini çöp konteynerine bıraktığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.