Büyükşehir Belediyesi, Hollanda Büyükelçiliğinin destekleriyle 18 Mayıs Cumartesi günü Afşin ve Göksun’da Çözüm Bakanlığı adlı tiyatro gösterisini çocuklarla buluşturacak. Ücretsiz olarak sahnelenecek gösteriye tüm çocuklar davet edildi.

Şehrin imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve ilçelerde kültür sanat faaliyetlerini de vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Hollanda Büyükelçiliği iş birliğiyle 2023 yılında şehrin farklı noktalarında düzenlenen Çözüm Bakanlığı adlı çocuk tiyatrosu, tekrar izleyici karşısına çıkacak. İlham verici, eğlenceli ve macera dolu hikâyesiyle akran zorbalığına göğüs geren bir grup arkadaşın yaşadığı olayları konu alan oyun; 18 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00’da Göksun Belediyesi Kültür Merkezi, 15.00’da ise Afşin Belediyesi Kültür Merkezi’nde minik tiyatroseverlerle buluşacak. Ücretsiz olarak düzenlenecek tiyatro gösterisine tüm çocuklar davet edilirken Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Çözüm Bakanlığı adlı tiyatro gösterisinin şehrin farklı noktalarında çocuklarla buluşmaya devam edeceği belirtildi.