Kahramanmaraş’ın Cüceli Mahallesi’nde meydana gelen ahır yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Cüceli Mahallesi'nde bulunan bir ahırda meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, çevrede paniğe neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki yapılara sıçramasını önleyerek yangını büyümeden söndürmeyi başardı. Olayda can kaybı yaşanmazken, ahırda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.