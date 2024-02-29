Mahalle mahalle, ev ev gezerek vatandaşları selamlayan ve bölge esnafını ziyaret eden Başkan adayı Gökşen; gerçekleştirdiği ziyaretlerde bölgede yaşayan vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Başkan adayı Gökşen, Andırın ilçesinde sıkılmadık el, dokunulmadık yürek bırakmamak adına ziyaretlerini sürdürürken bir yandan da esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinliyor.

Yaptığı ziyaretler esnasında halkın teveccühü ile karşılayan cumhur ittifakı Ak Parti Andırın Belediye Başkan adayı Ahmet Sinan Gökşen , ilçeleri için yeni bir yolculuk heyecanı içinde olduklarını dile getirdi. Gökşen; “Yapmak istediklerimizi hayata geçirmek adına heyecanımız ve motivasyonumuz üst düzeyde. Biz halkımızla kurduğumuz bağ ve oluşturduğumuz güçlü birliktelikle yola çıktık. İfadelerine yer vererek “Muhabbetleriyle, çaylarıyla, misafirperverlikleriyle içimizi ısıtan tüm hemşehrilerimize tek tek teşekkür ediyorum.” Dedi.