Başkan Adayı Görgel, Beraberinde Ak Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan, Mhp İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz Ve Beraberindekilerle Birlikte İlçede Hizmet Veren Esnaf Ve Vatandaşlarla Bir Araya Gelerek Onların Sorunlarını Dinledi Ve Çözüm Önerileri Sundu.

Ziyaretlerde Sonunda Açıklamalarda Bulunan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici Kentin Her Köşesine Hakim Olduklarını Dile Getirdi.

Mhp İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz De Yaptığı Açıklamada Hep Birlikte Durmaksızın Çalıştıklarını İfade Etti.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel Yerel Yönetimde Var Olan Sorunların Çözümü İçin Kararlılıkla Çalışacaklarını İfade Etti.