Başkan Adayı Yener Seçim Çalışmaları Kapsamında MHP Elbistan İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti.

Başkan Adayı Yeneri Burada MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan Ve Teşkilatı Karşıladı.

Daha Sonra Aday Yener Ve Beraberindekiler MHP İlçe Teşkilatı Ve Vatandaşlarla Bir Araya Gelerek İstişarelerde Bulundu.

Burada Bir Konuşma Yapan MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan Hayırlı Olsun Dileklerini İleterek Her Zaman Olduğu Gibi Yine Desteklerini Esirgemeyeceklerini Dile Getirdi.

Cumhur İttifakı Ak Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Yener Dostluk Ve Muhabbet İkliminde Hep Birlikte Olduklarını İfade Ederek MHP Elbistan İlçe Teşkilatından Destek İstedi.

Ardından başkan adayı yener ve beraberindekiler asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların defnedildiği deprem şehitliğine giderek burada onlar için dua etti.