Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tensipleriyle Cumhur İttifakı Ak Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Olarak Gösterilen İnşaat Mühendisi Abdullah Yener Seçim Çalışmalarına Hızlı Bir Start Vererek Çalmadık Kapı Sıkmadık El Bırakmıyor.

Başkan adayı yener ve beraberindekiler Elbistan çarşısındaki esnafların sorun ve taleplerini dinleyerek bunların en kısa süre içerisinde giderileceğine dikkat çekti.

Çok Güçlü Bir Siyasi Hareketin Bir Parçası Olmaktan Onur Duyduğunu Dile Getiren Cumhur İttifakı Ak Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı İnşaat Mühendisi Abdullah Yener Milletinin Hizmetinde Beş Yıl Boyunca Gece-Gündüz, Yağmur-Çamur Demeden Canla Başla Bu Aziz Millet İçin Çalışacaklarını Dile Getirdi.



