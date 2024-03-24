Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, Cumhur İttifakı Afşin Belediye Başkan Adayı Koray Kıraç, AK Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan ve partililer katıldı.

Düzenlenen iftar programında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, “Elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. 31 Mart’ta önemli bir seçim yaşayacağız ülkemiz için, Afşin’de Koray Kıraç başkanımıza Büyükşehir’imizde Fırat Görgel başkanımız olmak üzere bütün ilçemizi almak için mücadelemizi sürdüreceğiz. İnşallah 31 Mart’ta Cumhur İttifakının başarısını zaferle taçlandırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sizlere de bu davaya verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



Kardeşlik hukukumuzu geliştirmeliyiz diyen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, “Çünkü bu bir temelinde milletin bekası, vatanımızın ve istiklalimizin kendisi var. Bundan dolayı burada Allah'ın izniyle hiçbir olumsuzluk yaşanmaz. İki lider, doktor devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Parti için genel başkanı ki yeniden genel başkan seçildi. Rabbim sağlıkla, sıhhatle hizmet etmeyi, büyüğümüze lütfeder. Öbür taraftan cumhurbaşkanımız. O da dünyanın artık bir lideri oldu. Bırakın

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığını onun da Rabbim şehadetini daim eylesin. Bu iki liderin ortaya koyduğu iradeyle Allah'ın izniyle önümüzde aşamayacağınız hiçbir engel yok” dedi.

Kirişçi sözlerini şu şekilde devam ettirdi; “31 Mart seçimleri burada Koray Kıraç kardeşimizin Cumhur İttifakımızın bir adayı olmanın ötesinde bu kardeşimiz üzerinden büyükşehir belediye başkan adayımız Fırat Görgel kardeşimizin üzerinden Türkiye'nin bir beka mücadelesinde üstün gelmesi anlamına geldiğini ve geleceğini 31 Mart'ta bu kardeşlerimizi, belediye başkanlığı koltuğuna oturttuğumuzda bunun vuku bulmuş olacağını bunun gerçekleşmiş olacağını hepimizin bilmesi lazım.

Cumhurbaşkanımıza, AK Parti kanalı olarak dedik ki Efendim Milliyetçi Hareket Partimizin adayı seçim kaybetmiş bir CHP'li belediye başkanım orada görevde inşallah bu yeni dönemde Çağlayancerit, Ekinözü, Nurhak Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimiz aday olarak gösterildiği ilçeler bu ilçelerle birlikte sekiz ilçe belediyesi ve tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyayacağız dedik. Bunun sözünü verdik. Biz bu sözünüzü yere düşürmememiz lazım değerli kardeşlerim. Kimseye hatır için, gönül için oy vermemeleridir. Bu konularda oylarına sahip çıkmaları gerektiğini mutlaka onlara söyleyelim. Ve kapı kapı dolaşalım” açıklamasında bulundu.



Cumhur İttifakı Afşin Belediye Başkan Adayı Koray Kıraç’ta açıklamalarda bulunarak şunları belirtti; “MHP ve AK Parti olarak seçime gidiyoruz. Buradaki abilerim, amcalarım, hocalarım, kardeşlerim birlikte böylece de bugüne kadar vakit geçirdik. Allah'ın izniyle 31 Mart'tan sonra ben size şunu söylemek istiyorum. İnşallah Cumhur İttifakı belediyeciliği anlayışını Afşin’e getireceğiz, bu nasıl olacak? Diyorum ki gelmiş geçmiş en efsane başkanı Ergül Ertekin’in çıtasının üstüne çıkacağız Allah'ın izniyle. Bizim işimiz gücümüz Allah'ın izniyle sizlerin yüzünü yere getirmemek için 7/24 çalışacağız. 6 Şubat depremlerinin, sıkıntılarını, kalıntılarını, döküntülerini, ortadan yok etmek için yeni bir Afşin kurmak için bunu her yerde söylüyorum. Kahramanmaraş'ın yıldız ilçesine Afşin olması için yedi yirmi dört Allah'ın izniyle çalışacağız. Ben yine şunu söylüyorum, her yerde devlet beyin de cumhurbaşkanımızın da Allah'ın izniyle yük olmayacağız, onların yükünü alacağız. Şimdiye kadar yaptığımız gibi. Çalışacağız, saygıyla, sevgiyle, muhabbetle milletimizin önüne geçeceğiz. Ve beş yılın sonunda güzel bir Afşin, birlik olmuş bir Afşin, tek yürek olmuş bir Afşin olarak Allah'ın izniyle hep beraber yaşayacağız. Bu konuda daha güvenmenizi istiyorum.

Ekip arkadaşlarım hazır. Kadınlarımıza, kızlarımıza, evlatlarımıza, çocuklarımıza, büyüklerimizle, küçüklerimizle inşallah bu işleri beş yıl boyunca daha da sağlamlaştırarak sürdüreceğiz. Yaşlılarımızdan tutun, kadınlarımıza kadar, çocuklarımızdan tutun gençlerimize kadar sosyal tesislerimizle, sosyal donatılarla yeşil bir Afşin, yollarıyla kaldırımlarıyla tertemiz bir Afşin yapacağız” dedi.