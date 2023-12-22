MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "30 büyükşehirin 28'in AK Parti, 2'sinde ise MHP aday çıkaracak" açıklamasında bulundu.

Feti Yıldız; Manisa, Mersin'in MHP'nin aday çıkaracağını 28 büyükşehirde AK Parti'nin destekleneceğini belirtti.

Feti Yıldız, "Kalan 51 ilin 29'unda ittifak ortak aday gösterecek" açıklamasında bulundu.

Cumhur İttifakı, 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimleri için yoğun mesai devam ediyor.

Hem mevcut belediyeleri korumak hem de muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyeleri Cumhur İttifakı çatısı altına almak için titiz bir çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda AK Parti ve MHP heyetleri bugün 13. kez bir araya geldi.

Cumhur İttifakı uzlaşıya vardı

Yapılan çalışmalar sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan açıklama geldi.

Feti Yıldız yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nın yerel seçimler için tam mutabakata vardığını duyurdu.

28 büyükşehir AK Parti'de

Anlaşmayla ilgili detaylar veren Yıldız, "30 büyükşehirin 28'in AK Parti, 2'sinde ise MHP aday çıkaracak" açıklamasında bulundu.

Manisa ve Mersin MHP'de

Yıldız, Manisa veMersin'in MHP'nin aday çıkaracağını diğer büyükşehirlerde AK Parti'nin destekleneceğini belirtti.

29 ilde daha ittifak

Feti Yıldız, "Kalan 51 ilin 29'unda ittifak ortak aday gösterecek" açıklamasında bulundu.

AK Parti'nin aday çıkaracağı 28 büyükşehir

- Adana Büyükşehir Belediyesi

- Ankara Büyükşehir Belediyesi

- Antalya Büyükşehir Belediyesi

- Aydın Büyükşehir Belediyesi

- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

- Bursa Büyükşehir Belediyesi

- Denizli Büyükşehir Belediyesi

- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

- Erzurum Büyükşehir Belediyesi

- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

- Hatay Büyükşehir Belediyesi

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi

- İzmir Büyükşehir Belediyesi

- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

- Kayseri Büyükşehir Belediyesi

- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

- Konya Büyükşehir Belediyesi

- Malatya Büyükşehir Belediyesi

- Mardin Büyükşehir Belediyesi

- Muğla Büyükşehir Belediyesi

- Ordu Büyükşehir Belediyesi

- Sakarya Büyükşehir Belediyesi

- Samsun Büyükşehir Belediyesi

- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

- Trabzon Büyükşehir Belediyesi

- Van Büyükşehir Belediyesi