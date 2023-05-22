Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

İşte Sinan Oğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bize yönelik pazarlık iddiaları öne sürenlerin bizi tanımadıkları açıktır. Bizim yaklaşımımız tamamıyla ilkesel çerçevede olmuştur. Kararımız şahsımıza değil milletimize yönelik kazanımlar temelinde oluşmuştur.

Müzakere ve istişareler neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı Adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum ve seçmenlerimizi de Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemeye davet ediyorum.