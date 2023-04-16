Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem konutlarımızın temellerini süratle atıyoruz. Dün itibarıyla inşası başlayan konut ve köy evi sayısı 100 bini buldu. Bayramda da depremzedelerimizi yalnız bırakmayacağız. İnşası tamamlanan köy evlerinin bazılarının teslimatını yapacağız" dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde depremzedelerle oruç açtığı iftar yemeğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayını tebrik ettiğini, iftara katılanlarla bir araya gelmesinden dolayı gönül bağının daha da güçlendiğini hissettiğini söyledi.