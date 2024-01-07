31 Mart yerel seçimleri için partilerde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor...

AK Parti'de belediye başkan adayları için beklenen gün geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11'i büyükşehir olmak üzere 26 ilin adayını duyurdu.

Vatandaşlar belediye başkan adaylarının açıklanacağı Haliç Kongre Merkezi'ne sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı.

Salon İstanbul'da sağanak yağışa rağmen salonu hınca hınç doldurdu.

26 ilin adayı belli oldu

Programda, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Muğla, Ordu, Samsun dahil olmak üzere 11 ilin büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta, Artvin il adaylarını da duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları tek tek çağırdı

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını tek tek açıklayarak sahneye çağırdı.

İşte 26 ilin adayları

Artvin: Mehmet Kocatepe

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bingöl: Erdal Arıkan

Bitlis: Nasrullah Tanğlay

Bursa: Alinur Aktaş

Çanakkale: Jülide İskenderoğlu

Çankırı: Hüseyin Filiz

Denizli: Osman Zolan

Düzce: Faruk Özlü

Edirne: Belgin İba

Elazığ: Şahin Şerifoğulları

Erzurum: Mehmet Sekmen

Eskişehir: Nebi Hatipoğlu

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

İstanbul: Murat Kurum

Kastamonu: Tahsin Babaş

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Muğla: Aydın Ayaydın

Ordu: Mehmet Hilmi Güler

Rize: Rahmi Metin

Samsun: Halit Doğan

Sinop: Yakup Üçüncüoğlu

Tokat: Eyüp Eroğlu

Yalova: Mustafa Tutuk