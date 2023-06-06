Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan toplantı 4 saat sürdü.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca vatandaşın beklediği müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.

Bayram tatili 9 güne çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 ve 27 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamına alındığını ve tatil süresinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı.

"Vatandaşımız 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır.