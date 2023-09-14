Erdoğan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk askerine yönelik sözlerine dair "Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi. Bunlara gereken dersi devlet olarak vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi. Benim Mehmetçik'ime nasıl hakaret atıyor televizyonda izlediniz. Biz ikinci sınıf demokrasiye evet demiyoruz. İkinci sınıf hak ve özgürlüklere mahkum ve mecbur edenler bizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan ciddi rahatsızlık duyuyor.

Teröristleri inlerinde vurdukları için İHA'lara SİHA'lara tahammül edemiyorlar. Sonuna kadar tahammül edemesinler, biz devlet olarak yaptık yapıyoruz.

Sosyal medyadan milletimizi karamsarlığa yürütme çabaları bunların örnekleridir. Yurt dışındaki firari FETÖ'cüler başta olmak k üzere bu fitne girişimlerine maalesef içerideki bazı siyasiler destek veriyor. Kukla gibi oynatılan bu şahıslar bilerek ya da bilmeyerek ülke düşmanlarının değirmenine su taşıyor.

Bizim milletimiz yüreği Anadolu coğrafyası kadar geniş bir millettir. Tüm dünyada hoşgörüsüyle maruf necip bir millettir. Tarihimizin hiçbir döneminde sömürgecilik lekesi olmadığı gibi ırkçılık ya da faşistlik olmamıştır. Bizim mazimizde sadece farklı olanı hoş görme, ihtiyacı olana el uzatma, gönüller yapma geleneği vardır.

Sinsi oyunların kök salmasına kesinlikle müsaade edemeyiz. Sosyal medyada örgütlenen 3-5 şarlatanların ülkemizin yangın yerine çevirme çabasını başlarına çalacağız. Biz de devlet olarak hukukun dışına çıkanlara karşı gereken her türlü tedbiri alarak bu fitne ateşini büyütmeden söndüreceğiz.