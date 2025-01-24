Erdoğan, "Yıl bitmeden deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımız konutlarına kavuşacak. İş yerini açmayan tek bir depremzede kalmayacak" dedi.

2024 yılı itibarıyla konutların yüzde 45'inin tamamlandığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıl bitmeden deprem bölgesindeki tüm vatandaşlarımız konutlarına kavuşacak. 2025 yılı sonunda deprem bölgemizde 452 bin 983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. İş yerini açmayan tel bir depremzede kalmayacak. Şehirlerimizi eskisinden daha dayanıklı hale getirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.