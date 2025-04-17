Törene canlı bağlantıyla iştirak eden Cumhurbaşkanı Erdoğan "Erdoğan '(Silvan Sulama Tüneli) Bu coğrafyanın kaderini değiştirecek. Ekonomiye yıllık 30 milyar TL katkı sağlayacak' dedi.

Su kaynakları üzerindeki baskılar giderek artıyor. Kuraklıklara, sellere, orman yangınlarına artık daha sık şahit olmaya başladık. Son olarak geçen hafta birçok ilimizi etkileyen zirai don hadisesi yaşadık. Bilim insanları bizi gelecekte daha zor günlerin beklediğini söylüyor.

Türkiye su zengini ülke değildir, tam aksine su stresi yaşayan bir ülkeyiz. Su kaynaklarımızı tükenme sınırına gelmeden korumak, verimli kullanmak ülkemiz için milli güvenlik meselesidir.