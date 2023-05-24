Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Halk Buluşması programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Şu anda Emniyet'ten aldığım sayıyı açıklıyorum. Sivas'ta böyle bir muhteşem coşkuyu yaşamamıştım. Yol boyundakilerle birlikte 100 bin kişi. Sandıkları patlatmaya hazır mısınız? Zaten Cumhur İttifakı 5'in 4'ünü aldı. 5'te 5 yapabilirdik ama önemli olan pazar günü. Biz sizinle pazara değil mezara gidiyoruz.

Hani bu masanın etrafında olanlardan bir tane Sivas'lı vardı. Biz 'hızlı tren' diyince 'ne gerek var' diyordu. Pazar günü bunlara tam bir Osmanlı tokatı yaraşır. Sizlerin bu gururunu paylaşmak için hızlı tren hattımızı bir ay boyunca ücretsiz yaptık. Yıllarca kara trenli türküler söyleyen Sivas, bugün Yüksek Hızlı Tren konforunu yaşıyor. Hızlı trenin rahatlığını diğer illerimize kadar götüreceğiz. Bu hattı Kars'a kadar uzatacağız.

Nasıl 30 yıllık işgalin ardından Karabağ'ı özgürleştirdiysek, nasıl ekonomiden savunma sanayiine her alanda iş birliğimizi güçlendirdiysek Azerbaycanlı kardeşlerimizle ulaşım ağını güçlendireceğiz. Bunu Karabağ'ı yok sayan CHP Genel Başkanı'na rağmen yapacağız. Sinan Bey'in aldığı kararın hayırlı olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı ortaklarımızla birlikte Türkiye Yüzyılı inşasını kesintisiz sürdüreceğiz. Bu kutlu yolda asla yalnız yürümeyeceğimizi bizlere bir kez daha gösterdiniz. Bugün gördük ki Sivas ellerinde sadece türkümüz söylenmiyor aynı zamanda aşkımız da yankılanıyor.

Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu mert bir dava adamıydı. Tek başına kalsa bile hakkı haykırmaktan geri kalmayan bir mizaca sahipti. Milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Muhsin Yazıcıoğlu'nu her zaman şükranla yaad edeceğiz. Böyle değerler yetiştiren Sivas'ın güçlü Türkiye'ye de öncülük ettiğini görüyoruz.

"Depremzedelere yapılan ahlaksızlığı dibin dibi olarak görüyoruz"

14 Mayıs seçimlerinde Sivas bir kez daha kendisine yakışanı yaptı. Yüzde 72 ile tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de yüzde 70'e yakın bir oyla bize büyük bir teveccüh gösterdi. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Tüm Sivaslılara bize oy versin vermesin herkese şükranlarımı sunuyorum. Farklı tercihlerde bulunan vatandaşlarımıza bay bay Kemal gibi hor bakmayız. Bay bay Kemal siz TOGG'u yapamadınız ama biz TOGG'u yaptık. Bir zamanlar Devrim Otomobili vardı, biz devrin otomobilini 60 sene sonra yaptık.