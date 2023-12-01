Erdoğan, "Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur; savaş suçudur; faillerinden uluslararası hukuk önünde mutlaka hesabı sorulmalıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail saldırıları sonucu çoğunluğu çocuk ve kadın 16 bini aşkın Filistinli masum sivilin hayatını kaybetmesi, hiçbir şekilde meşru gösterilemez." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur; savaş suçudur; faillerinden uluslararası hukuk önünde mutlaka hesabı sorulmalıdır." diye konuştu.Kaynak: TRT HABER