Erdoğan burada yaptığı konuşmada “Türkiye Yüzyılını emeğin ve alın terinin yüzyılı yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz” dedi.

Bu yıl yüzde 30 zam yaptığımız asgari ücretten gelir vergisini kaldırdık. İşverenlerimize yönelik asgari ücret desteğimizi de aynı şekilde sürdürüyoruz. Burada sayamayacağımız kadar çok projeyi, hizmeti, yatırımı hayata geçirdik. Bundan sonra da inşallah aynı azimle, aynı istek ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. İşçi ve işverenlerimizle, çiftçi ve üreticilerimizle, sendikalarımızla, tüm çalışanlarımızla birlikte Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı'nı emeğin ve alın terinin yüzyılı yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz"