6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta inşa edilen kalıcı konutların teslim süreci devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 19 Haziran Perşembe günü anahtar teslim töreni için Kahramanmaraş’a geleceğini söyledi. Aynı zamanda Cuhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşlik etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 19 Haziran Perşembe günü hak sahiplerine konut anahtarlarını bizzat teslim edecek. Törenin, hem kent merkezinde hem de ilçelerde yapımı tamamlanan konutların teslimine ilişkin geniş katılımlı bir organizasyonla gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda Kahramanmaraş’ta binlerce depremzede aile, modern ve depreme dayanıklı konutlara kavuşacak. Erdoğan’ın ziyareti sırasında hem konut teslim sürecine dair son gelişmeler paylaşılacak hem de yapımı süren projelere ilişkin yeni müjdelerin verilmesi bekleniyor.

Yüz Binlerce Konut Teslim Edilecek

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş genelinde bu yıl sonuna kadar 39 binden fazla konutun hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Bu ziyaretin, teslim sürecini hızlandırmak ve kamuoyuna bilgi vermek açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.