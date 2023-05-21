Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

Biri çıkmış ne diyor? 3 ayda ne yapıyorsunuz diyor. Eğer sen de yüz varsa gel Defne Hastanesi'ni gör. Biz pandemi döneminde İstanbul'da iki hastaneyi aynı anda kurduk. Bizim oradan bir tecrübemiz var. Biz bunlar gibi akşam yalan sabah yalan yok.

Bize dediler ki, "Siz burada yüzde 8 oy aldınız". Ee bize ne? Biz ayrım yapamayız. Mezhep, meşrep, ırk. Bizim dinimizde de kitabımızda da yok. Benim vatandaşım gerek gördüğü anda gerekeni de yapacaktır.