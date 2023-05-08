Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Erdoğan, Bay Bay Kemal gibi, Londra'daki tefecilerden para dilenmeyeceğiz. Bay Bay Kemal gibi ülke ekonomimizi tekrar IMF'ye teslim etmeyeceğiz.



2013'te IMF'ye borcumuzu bitirdik. 2013'ten sonra bir kuruş almadık. Bunlar otel lobilerinde IMF ile görüştüler. Bizim IMF'ye borçlanma tavsiyesi yaptılar.

Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok dedik. Bay Bay Kemal, sen Londra'daki tefecilere git. Avcunu yalayacaksın avcunu.

Sen seçim kazanamayacaksın. Sen ciddi manada zavallısın.

Sana ne söylediler de aldandın.

Bölücüler ve FETÖ'cülerle gizli gizli buluşup sözler vermeyeceğiz.

Kimseye el açmadan toplumumuzun refahını artıracağız.

