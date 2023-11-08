Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi dolayısıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Türk Savunma Sanayisi İnsansız Sistemlerde İlke İmza Attı Türk Savunma Sanayisi İnsansız Sistemlerde İlke İmza Attı

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: TRT Haber