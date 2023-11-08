Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi dolayısıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ersin Tatar ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.Kaynak: TRT Haber
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi dolayısıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ersin Tatar ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.Kaynak: TRT Haber
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