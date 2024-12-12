Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada “Yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk” dedi.

"Somali ve Etiyopya’nın ülkemize duydukları güven neticesinde bundan yaklaşık 8 ay önce başlattığımız, özellikle Ankara sürecinde önemli bir aşamaya geldik. Böylece birtakım kırgınlıkları ve yanlış anlamaları beraberce aşmak suretiyle Somali ve Etiyopya arasında barış ve iş birliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk.