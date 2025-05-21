Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.

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Erdoğan, Macaristan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Türk devletlerinin köklü bir mirasın taşıyıcısı olduğunun altını çizen Erdoğan 'Doğu ile Batı'yı buluşturuyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze konusunda da dünyaya çağrıda bulunurken bölgede sivil halka cehennemin yaşatıldığının altını çizdi.